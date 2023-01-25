Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде.

Также закон разрешает лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы. Кроме того, он предусматривает освобождение работающих на общественных началах муниципальных и региональных парламентариев от ежегодного декларирования доходов.

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Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Депутат Павел Крашенинников утверждает, что изменения не приведут к уменьшению контроля и росту коррупции. Его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он настаивает, что речь идет о «защите персональных данных, данных о составе семьи и т.п.».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Декларация О ДоходахСенаторыДепутатыГосдума
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