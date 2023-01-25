Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде.

Также закон разрешает лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы. Кроме того, он предусматривает освобождение работающих на общественных началах муниципальных и региональных парламентариев от ежегодного декларирования доходов.