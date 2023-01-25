Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде.
Также закон разрешает лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы. Кроме того, он предусматривает освобождение работающих на общественных началах муниципальных и региональных парламентариев от ежегодного декларирования доходов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Депутат Павел Крашенинников утверждает, что изменения не приведут к уменьшению контроля и росту коррупции. Его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он настаивает, что речь идет о «защите персональных данных, данных о составе семьи и т.п.».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде
- В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны
- Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
- Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина
- Лавров: Украину используют в колониальной политике против русскоязычного населения
- «Бананы, лук и помидоры»: Что заказывают студенты московских вузов
- В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины
- Путин в феврале встретится с лидерами фракций Госдумы
- В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы
- Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru