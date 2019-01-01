Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене по математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, в полном объёме проверит конфликтная комиссия. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Министерстве образования и науки Астраханской области.

Согласно правилам ЕГЭ, бланки нужно заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой – при использовании других чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Ранее стало известно, что трое выпускников во время ЕГЭ использовали «нерегламентированные» чернила, поэтому за свои работы они получили нулевые баллы.

Несмотря на это нарушение, министерство образования и науки Астраханской области решило пойти навстречу старшеклассникам, поскольку ранее подобных случаев в регионе не было.

Однако при этом в ведомстве уточнили, что в случае повторения подобной ситуации выпускникам, которые нарушат регламент в части использования чернил, придется пересдавать ЕГЭ уже в следующем году.