При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека
5 марта 202607:21
Повреждения и пострадавшие зафиксированы после атаки БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки... есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы», - написал губернатор в Telegram-канале.
Предварительно, три человека пострадали. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее дроны ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области. Обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
