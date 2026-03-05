При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека

Повреждения и пострадавшие зафиксированы после атаки БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки... есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы», - написал губернатор в Telegram-канале.

Предварительно, три человека пострадали. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее дроны ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области. Обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

