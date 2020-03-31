Работу метро в Санкт-Петербурге ограничат из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Как отмечает телеканал «78», с 1 апреля все станции подземки будут закрываться на вход с 22:00. Отмечается, что эта мера вводится для борьбы с распространением COVID-19 в северной столице.

Помимо этого, изменения вносятся и в работу наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:00. При этом работа некоторых маршрутов временно приостанавливается.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге, как и во многих городах и регионах России был введён режим самоизоляции – всем жителям предписано находиться дома.

Покидать квартиру можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода за продуктами и в аптеку, а также выноса мусора и выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома.