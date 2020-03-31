Работу метро в Санкт-Петербурге ограничат из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Как отмечает телеканал «78», с 1 апреля все станции подземки будут закрываться на вход с 22:00. Отмечается, что эта мера вводится для борьбы с распространением COVID-19 в северной столице.
Помимо этого, изменения вносятся и в работу наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:00. При этом работа некоторых маршрутов временно приостанавливается.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге, как и во многих городах и регионах России был введён режим самоизоляции – всем жителям предписано находиться дома.
Покидать квартиру можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода за продуктами и в аптеку, а также выноса мусора и выгула собак на расстоянии не более 100 метров от дома.
Ранее НСН писала, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Минтранс Крыма принял решение временно прекратить пассажирское автобусное сообщение с другими регионами РФ. Как пишут РИА Новости, в частности, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.
Сообщается, что эти меры будут действовать с 31 марта по 14 апреля. При этом муниципальные автобусы будут курсировать по графику только восемь часов в день - утром и вечером. Железнодорожное движение не ограничивается. Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме.
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