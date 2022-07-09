Работодатели возвращают сотрудников с «удаленки» в офисы
По данным ВЦИОМа, удаленно работают в России лишь 10% работников. В причинах провала «революции «», прогнозах длительности «периода охлаждения» работодателей к дистанционному формату работы разбирались «Известия».
По данным издания, три четверти трудоспособных граждан (76%) ездят в офис на работу.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в начале ковида 82,9% компаний-участниц РСПП переводили большую часть персонала на дистант, к маю2022 года показатель снизился до 28,8%.
«Во втором полугодии 2021 года интерес бизнеса к данной форме занятости существенно снизился — лишь 6,5% заявили о планах сохранить режим дистанционной занятости на постоянной основе, а 42,4% предполагали, что активное применение формата удаленной работы сохранится на год-два исходя из эпидемической ситуации», — сообщили в РСПП.
Основные опасения предпринимателей связаны со снижением эффективности бизнеса из-за удаленной работы.
Директор по маркетингу в сервисе аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» Ирина Кузьминская отмечает, что после отмены ограничений офис наполнился работниками, но постепенно посещаемость упала.
«Кажется, многие просто устали вынужденно сидеть дома. Когда было запрещено приходить в офис — туда хотелось всем. Но если сейчас дать сотруднику свободный выбор: работать из дома или из офиса — многие останутся дома. Попробовали, научились, привыкли», — подчеркнула она.
В департаменте аналитики сервиса «Зарплата.ру» считают, что работодатели охладели к «удаленке». Количество вакансий с удаленным режимом работы в июне упало более чем в пять раз по сравнению с этим же периодом прошлого года.
«Существенное падение произошло за счет вакансий HR-специалистов, специалистов маркетинга и PR, страхования, а также предложений для молодежи», - директор сервиса Юрий Михеев.
Издание делает вывод, что дистанционный формат будут поддерживать компании, предлающие цифровые сервисы и продукты: сферы EdTech, маркетплейсы, IT и Digital-проекты, банки и FinTech-решения. В целом увеличению сотрудников, работающих на «удаленке», будут способствовать диджитализация и внедрение электронного документооборота.
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