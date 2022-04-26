Собянин утвердил порядок получения грантов на профобучение с целью трудоустройства
Правительство Москвы утвердило порядок получения грантов на дополнительное профессиональное обучение граждан с целью трудоустройства, сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.
В сообщении говорится, что градоначальник подписал постановление, согласно которому на эти цели из городского бюджета будет выделено 100 млн рублей.
Согласно документу, претендовать на гранты смогут граждане, достигшие 18 лет и на момент начала обучения не состоявшие в трудовых отношениях, которые самостоятельно оплатили обучение по образовательным программам среднего профобразования и (или) дополнительного профобразования.
Также в списке условий для получения грантов значатся непрерывная трудовая деятельность не менее трёх месяцев по трудовому договору, заключённому не ранее следующего дня после заключения договора об обучении. Уточняется, что отбором заявок на получение грантов будет заниматься департамент предпринимательства и инновационной политики Москвы.
«Величина гранта составит до 95% фактически понесённых и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей в расчёте за один календарный год. Получить грант можно будет однократно», - отметили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодёжного туризма, сообщает RT.
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