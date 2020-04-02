Работникам на самоизоляции предложили дать скидку на услуги связи
Стоимость услуг на мобильную связь и интернет для россиян, работающих в режиме самоизоляции, могут снизить. С такой инициативой в Минкомсвязь обратился член Общественной палаты России Илья Сёмин. По его словам, режим дистанционной работы предполагает значительный рост использования интернета и мобильной связи. Многие работники, оказавшиеся в самоизоляции, вынуждены оплачивать дополнительные расходы из собственного кармана.
В связи с этим Илья Сёмин предлагает ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой (интернет и мобильная связь) для дистанционно работающих россиян. По мнению автора инициативы, существенная скидка будет предоставляться тем работникам, которые на удалёнке стали пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
По мнению парламентария, такая мера действовала бы до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, пишут Известия.
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