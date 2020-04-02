Работникам на самоизоляции предложили дать скидку на услуги связи

Стоимость услуг на мобильную связь и интернет для россиян, работающих в режиме самоизоляции, могут снизить. С такой инициативой в Минкомсвязь обратился член Общественной палаты России Илья Сёмин. По его словам, режим дистанционной работы предполагает значительный рост использования интернета и мобильной связи. Многие работники, оказавшиеся в самоизоляции, вынуждены оплачивать дополнительные расходы из собственного кармана.

В связи с этим Илья Сёмин предлагает ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой (интернет и мобильная связь) для дистанционно работающих россиян. По мнению автора инициативы, существенная скидка будет предоставляться тем работникам, которые на удалёнке стали пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода, подчёркивает RT.