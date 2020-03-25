Отмену оплаты ЖКХ во время коронавируса назвали популизмом и бредом

«Человек должен платить, неважно дома ли он сидит, ухаживает ли за ребенком, или находится на карантине. Категорически заявляю, что это глупость, голый популизм депутата», - уверен Игорь Шпектор.

19 марта в связи с коронавирусом во всех 85 регионах России был введен режим повышенной готовности, а накануне правительство ввело новые жесткие меры, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Всех россиян старше 65 лет попросили без лишней надобности не выходить из дома. В этой связи депутат Власов уверен, что потребление газа, света и воды возрастет в разы, а значит и вырастет платеж по ЖКХ.

В свою очередь, коллега Василия Власова депутат Госдумы Борис Чернышов предложил освободить самозанятых от налогов на время ситуации с коронавирусом. Они, в отличие от наемных работников, не имеют отпусков и оплачиваемых больничных. А сейчас многие клиенты самозанятых граждан приняли решение ограничить контакты, чтобы защитить себя от болезни.



