Отмену оплаты ЖКХ во время коронавируса назвали популизмом и бредом
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ заявил в эфире НСН, что жилищно-коммунальная система России находится в плачевном состоянии и даже временная отсрочка по платежам губительна.
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Он пояснил, что у граждан сейчас возникают дополнительные издержки из-за повышенных счетов за коммунальные услуги. Как пишет РИА Новости, письмо с инициативой было направлено главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН обрушился с критикой на парламентария, назвав его предложение популизмом и бредом.
«К сожалению, часто популизм выше разумных границ, и со стороны возникают нелепые предложения. Не понимаю, какое отношение имеет эпидемия к оплате услуг ЖКХ. Получается, что человек, уходящий на больничный, тоже не должен платить? Это полный бред. Есть правило, согласно которому, сколько потребил человек, столько и должен платить. Система жилищно-коммунальная наша находится и так в состоянии, близком к развалу. Давайте еще дальше ее разваливать, потому что у кого-то поворот в мозгах достиг предела», - возмутился собеседник.
«Человек должен платить, неважно дома ли он сидит, ухаживает ли за ребенком, или находится на карантине. Категорически заявляю, что это глупость, голый популизм депутата», - уверен Игорь Шпектор.
19 марта в связи с коронавирусом во всех 85 регионах России был введен режим повышенной готовности, а накануне правительство ввело новые жесткие меры, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Всех россиян старше 65 лет попросили без лишней надобности не выходить из дома. В этой связи депутат Власов уверен, что потребление газа, света и воды возрастет в разы, а значит и вырастет платеж по ЖКХ.
В свою очередь, коллега Василия Власова депутат Госдумы Борис Чернышов предложил освободить самозанятых от налогов на время ситуации с коронавирусом. Они, в отличие от наемных работников, не имеют отпусков и оплачиваемых больничных. А сейчас многие клиенты самозанятых граждан приняли решение ограничить контакты, чтобы защитить себя от болезни.
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