Работе столичного центра отбора на военную службу по контракту помогают волонтеры
Волонтеры окажут помощь в заполнении документов и прохождении мед комиссии желающим заключить контракт на военную службу в едином пункте отбора в Москве, рассказал журналистам один из волонтеров пункта Александр Ксенофонтов.
По его словам, волонтеры направляют и подсказывают посетителям пункта отбора, что нужно делать и куда идти. Также волонтеры оказывают помощь в заполнении всех необходимых документов. Это помогает пришедшим в пункт отбора молодым людям сэкономить время.
Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также функционирует чат-бот для желающих пойти на военную службу. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на любые интересующие вопросы.
Накануне актриса Алена Яковлева посетила пункт отбора на контрактную службу, а журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru