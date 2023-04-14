Актриса Алена Яковлева посетила пункт отбора на контрактную службу

«Я всегда говорю, мы люди культуры являемся бойцами идеологического фронта - я всегда это повторяю - мы обязаны поддерживать свою страну, свой народ, и в такой тяжелейшей ситуации», - отметила актриса.

Она пожелала военнослужащим выполнить свой долг и вернуться здоровыми, а также высоко оценила организацию пункта отбора.

Ранее актер Дмитрий Назаров был оштрафован за дискредитацию армии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

