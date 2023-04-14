Актриса Алена Яковлева посетила пункт отбора на контрактную службу

Артисты, музыканты и работники культуры должны поддерживать соотечественников, которые идут на военную службу по контракту. Об этом заявила Народная артистка России Алена Яковлева в ходе посещения пункта отбора на контрактную военную службу в Москве по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

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«Я всегда говорю, мы люди культуры являемся бойцами идеологического фронта - я всегда это повторяю - мы обязаны поддерживать свою страну, свой народ, и в такой тяжелейшей ситуации», - отметила актриса.

Она пожелала военнослужащим выполнить свой долг и вернуться здоровыми, а также высоко оценила организацию пункта отбора.

Ранее актер Дмитрий Назаров был оштрафован за дискредитацию армии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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