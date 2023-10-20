Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву
Работавший на российские спецслужбы бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», — рассказал Сыровой.
Отмечается, что экс-пограничник занимался на Украине сбором данных для российских спецслужб. По словам Сырового, он покинул украинскую территорию через Венгрию, дошел пешком до границы и получил 30-дневную визу, далее выехал в Будапешт и на самолете прилетел в Стамбул. Затем мужчина прибыл в Москву, пишет RT.
Как отметил Сыровой, он осознавал, что рискует: так, его могли задержать украинские пограничники. Однако у мужчины была цель «в любом случае дойти и пересечь границу». Сыровой добавил, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Осудивший награждение сына Кадырова депутат Хамаев извинился за свои слова
- Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву
- В Новосибирске вынужденно сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
- США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
- Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»
- Глава ВОЗ сообщил о вспышках холеры в 31 стране
- Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
- СМИ: доля недовольных курсом рубля компаний выросла до максимума за 8 лет
- МИД Палестины заявил о гибели двух человек при обстреле церкви в Газе
- В Белоруссии введут СМС-повестки на военную службу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru