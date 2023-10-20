Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву

«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», — рассказал Сыровой.

Отмечается, что экс-пограничник занимался на Украине сбором данных для российских спецслужб. По словам Сырового, он покинул украинскую территорию через Венгрию, дошел пешком до границы и получил 30-дневную визу, далее выехал в Будапешт и на самолете прилетел в Стамбул. Затем мужчина прибыл в Москву, пишет RT.

Как отметил Сыровой, он осознавал, что рискует: так, его могли задержать украинские пограничники. Однако у мужчины была цель «в любом случае дойти и пересечь границу». Сыровой добавил, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины, отмечает телеканал «360».

