Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву

Работавший на российские спецслужбы бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уничтожить всё»: Украина начала применять ATACMS, Россия готовит «Кинжалы»

«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», — рассказал Сыровой.

Отмечается, что экс-пограничник занимался на Украине сбором данных для российских спецслужб. По словам Сырового, он покинул украинскую территорию через Венгрию, дошел пешком до границы и получил 30-дневную визу, далее выехал в Будапешт и на самолете прилетел в Стамбул. Затем мужчина прибыл в Москву, пишет RT.

Как отметил Сыровой, он осознавал, что рискует: так, его могли задержать украинские пограничники. Однако у мужчины была цель «в любом случае дойти и пересечь границу». Сыровой добавил, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры