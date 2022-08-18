Работавшего на ВСУ наводчика задержали в Херсонской области

Задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — рассказал, что после начала российской спецоперации он связался со своим бывшим командиром, капитаном ВСУ. Жадан согласился выявлять места сосредоточения российских военных в Херсоне и передавать их координаты, пишет Ura.ru.

На допросе задержанный рассказал, что отправлял ВСУ сообщения по сигналу, в которых указывал время прохождения российских колонн и количество техники. Также Жадан передал украинским силовикам данные вышки радиосвязи, по которой впоследствии был нанесен ракетный удар, отмечает телеканал «360».

