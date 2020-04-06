На больничные и поддержку безработных выделят 65 млрд рублей

Власти РФ направят 30 миллиардов рублей на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, то есть на пособия по безработице. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ещё 35 миллиардов рублей будет выделено на оплату больничных листов, добавил министр. По его словам, лист нетрудоспособности смогут оформить, в том числе, прибывшие из-за границы и проживающие с ними граждане, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что норма выплаты по больничным должна быть установлена на уровне не менее одного МРОТ. Максимальное пособие по безработице до конца года также должны увеличить до уровня МРОТ (12130 рублей).

