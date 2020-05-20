Работающие с COVID-19 медики могут получить льготы военных
Льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов необходимо распространить на занятых борьбой с COVID-19 врачей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, отмечает RT.
В своем письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова он подчеркивает, что главный удар коронавмрусной инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии, отмечает Газета.ру.
Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки. Так, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а участники боевых действий могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.
Власов считает необходимым распространить на медработников, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей действие существующих льгот и мер поддержки.
Ранее НСН писала, что в России появилось первое уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медикам, которые работают с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Следственный комитет на своём официальном сайте.
Дело возбудил следственный отдел по городу Армавиру управления СК по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки по статье «Халатность». В минувшую субботу в сети появилось видеообращение работников скорой медицинской помощи Армавира. Медики рассказали о неполучении ими доплат за работу в условиях пандемии. Следствие посчитало виновным в невыплате стимулирующих надбавок руководство городской больницы Армавира.
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- Работающие с COVID-19 медики могут получить льготы военных
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