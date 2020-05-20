Работающие с COVID-19 медики могут получить льготы военных

Льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов необходимо распространить на занятых борьбой с COVID-19 врачей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, отмечает RT.

В своем письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова он подчеркивает, что главный удар коронавмрусной инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии, отмечает Газета.ру.

Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки. Так, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а участники боевых действий могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.

Власов считает необходимым распространить на медработников, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей действие существующих льгот и мер поддержки.