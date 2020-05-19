Вину за проблемы с выплатами медикам Путин возложил на правительство

С поздравлений в адрес премьер-министра начал глава государства совещание, посвященное выплате надбавок медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса, назвав это «тоже событием». Указом президента исцеленному Мишустину возвращены обязанности председателя правительства, которые на время его болезни отправлял его зам Андрей Белоусов.

На этом любезности закончились. Поскольку выяснилось, что до сих пор проблема коронавирусных выплат медработникам за апрель на все сто процентов так и не решена, хотя вопрос должен был быть закрыт еще 15 мая. «К концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены», - констатировал Владимир Путин, но признал, что «за последние два-три дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении». Этот поворот, собственно, произошел после предыдущей серии критики со стороны главы государства, когда он назвал ситуацию с выплатами медикам «бюрократической канителью», напомнив, что не давал поручения считать часы или минуты, проведенные с больными COVID-19. А так оно и было:

«фактически в каждом субъекте Федерации и даже в каждой медицинской организации для отдельных категорий медработников эти выплаты начислялись по-разному», - сказал президент.

Сложностей с проведением выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекций COVID-19, можно было бы избежать, если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, - сказал Владимир Путин на сегодняшнем совещании. То есть та самая «канитель» закрутилась из-за формулировки «за фактически отработанное время», включенной в постановление правительства, которое, как отмечает РБК, подписал премьер Михаил Мишустин. С чем и отбыл впоследствии на лечение от коронавирусной инфекции.



Теперь правительству велено обеспечить мониторинг начисления дополнительных выплат медикам. «Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно,.. вся информация доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь», - распорядился Путин.

Тем медикам, кто с начала эпидемии участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал при исполнении профессионального долга, положена также единовременная страховая выплата в соответствии с указом главы государства о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников, который действует задним числом.

А поиском ответа на вопрос, как и почему выплата надбавок не состоялась в заданные сроки и в положенном объеме, занялся Следственный комитет. Занялся «с огоньком»: первое уголовное дело уже возбуждено. Прецедентным случаем стала невыплата коронавирусных надбавок сотрудникам скорой помощи Армавира Краснодарского края.

