Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время отчета представителей Счетной палаты перед депутатами российского парламента призвал контрольное ведомство проверить образование тарифов на отопление в российских регионах, сообщает «Интерфакс».
По его словам, тарифы на отопление в Москве значительно ниже, чем в регионах, притом, что доходы населения в столице значительно выше.
«Давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны», - предложил Володин.
Ранее стало известно, что в России хотят изменить схему оплаты ЖКУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru