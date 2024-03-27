Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время отчета представителей Счетной палаты перед депутатами российского парламента призвал контрольное ведомство проверить образование тарифов на отопление в российских регионах, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, тарифы на отопление в Москве значительно ниже, чем в регионах, притом, что доходы населения в столице значительно выше.

«Давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны», - предложил Володин.

Ранее стало известно, что в России хотят изменить схему оплаты ЖКУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тарифы ЖкхСчетная ПалатаГосдумаВячеслав Володин

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