Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах

По его словам, тарифы на отопление в Москве значительно ниже, чем в регионах, притом, что доходы населения в столице значительно выше.

«Давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны», - предложил Володин.

Ранее стало известно, что в России хотят изменить схему оплаты ЖКУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

