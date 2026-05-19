«Абсолютно здоровы лишь 12% детей»: Каким будет учебник по физкультуре
Учебник по физкультуре для школ должен быть ориентирован на индивидуальный подход и личные достижения учащихся, а не вызывать отторжение от спорта, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре для школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области, передает РИА Новости. Ямбург полагает, что учебник по физкультуре должен учитывать разные группы здоровья.
«По данным Союза педиатров, у нас осталось только 12,4% детей абсолютно здоровых. Остальные имеют проблемы, и с этим надо считаться. Должна быть индивидуализация образования, тем более физического, где можно нанести огромный вред. Были ситуации, когда кросс в противогазах на уроках ОБЖ закончился смертью ребенка, у которого случился сердечный приступ», - заявил заслуженный учитель.
Каждый школьник должен быть ориентирован учителем на индивидуальные достижения, чтобы уроки физкультуры не вызвали отторжение к занятиям спортом и активному образу жизни в целом.
«Дети рождаются разными: один с карими глазами, другой с голубыми… У всех разное состояние здоровья. Для одного подтягивание на турнике хоть 30 раз нормально, а для другого три раза - большое достижение. Я глубоко убежден, что единственное, чего не должно быть на уроке физкультуры, чтобы так называемые «освобожденные» сидели на скамейках и ничего не делали. Бывают, когда что-то противопоказано, но часто этого нет. Каждый из детей должен получать задание по силам, а учитель фиксировать индивидуальные достижения, а не отбивать охоту к занятиям физкультурой», - добавил собеседник НСН.
Ранее Евгений Ямбург в беседе с НСН не поддержал идею сделать шахматы школьным предметом.
