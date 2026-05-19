Учебник по физкультуре для школ должен быть ориентирован на индивидуальный подход и личные достижения учащихся, а не вызывать отторжение от спорта, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре для школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области, передает РИА Новости. Ямбург полагает, что учебник по физкультуре должен учитывать разные группы здоровья.

«По данным Союза педиатров, у нас осталось только 12,4% детей абсолютно здоровых. Остальные имеют проблемы, и с этим надо считаться. Должна быть индивидуализация образования, тем более физического, где можно нанести огромный вред. Были ситуации, когда кросс в противогазах на уроках ОБЖ закончился смертью ребенка, у которого случился сердечный приступ», - заявил заслуженный учитель.