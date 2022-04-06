«Работаем как обычно»: В Альфа-Банке прокомментировали санкции США

В Альфа-Банке объяснили клиентам, что изменилось в его работе после введения США полных блокирующих санкций.

«Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально», - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

При этом в Альфа-Банке отметили, что временно приостанавливают расчёты с контрагентами из США.

Ранее в среду в Вашингтоне объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка,

Как отметили в пресс-службе Белого дома, новые ограничения, в частности, предполагают заморозку активов этих банков, «затрагивающих финансовую систему США».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША"альфа-банк"
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