«Работаем как обычно»: В Альфа-Банке прокомментировали санкции США
В Альфа-Банке объяснили клиентам, что изменилось в его работе после введения США полных блокирующих санкций.
«Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально», - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
При этом в Альфа-Банке отметили, что временно приостанавливают расчёты с контрагентами из США.
Ранее в среду в Вашингтоне объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка,
Как отметили в пресс-службе Белого дома, новые ограничения, в частности, предполагают заморозку активов этих банков, «затрагивающих финансовую систему США».
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