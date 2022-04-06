«Работаем как обычно»: В Альфа-Банке прокомментировали санкции США

При этом в Альфа-Банке отметили, что временно приостанавливают расчёты с контрагентами из США.

Ранее в среду в Вашингтоне объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка,

Как отметили в пресс-службе Белого дома, новые ограничения, в частности, предполагают заморозку активов этих банков, «затрагивающих финансовую систему США».

