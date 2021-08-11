Instagram запустил функцию для борьбы с агрессивным поведением
Социальная сеть Instagram анонсировала нововведения, которые предназначены для борьбы с агрессивным поведением. Соответствующая информация появилась на официальном сайте соцсети.
Администрация социальной сети пояснила, что сегодня люди часто сталкиваются с оскорбительными комментариями и сообщениями, теперь пользователи смогут воспользоваться функцией Limits, которая автоматически скроет комментарии и сообщения от новых подписчиков или от лиц, которые не являются подписчиками вообще.
При этом приложение будет предупреждать желающих отправить оскорбительное сообщение о возможном нарушении правил сообщества.
Сообщается, что функция уже доступна по всему миру.
Ранее социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, впервые возглавила рейтинг самых скачиваемых приложений среди соцсетей, сообщает газета Nikkei.
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