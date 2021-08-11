Instagram запустил функцию для борьбы с агрессивным поведением

Социальная сеть Instagram анонсировала нововведения, которые предназначены для борьбы с агрессивным поведением. Соответствующая информация появилась на официальном сайте соцсети.

Администрация социальной сети пояснила, что сегодня люди часто сталкиваются с оскорбительными комментариями и сообщениями, теперь пользователи смогут воспользоваться функцией Limits, которая автоматически скроет комментарии и сообщения от новых подписчиков или от лиц, которые не являются подписчиками вообще.