Дуров рассказал о контроле разума со стороны Netflix и TikTok
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.
В своем блоге бизнесмен посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok». Дуров считает, что из-за таких развлечений пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности.
«Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», — отметил создатель Telegram.
Ранее Дуров заявил, что компания Apple продает устаревшее оборудование по завышенной цене пользователям, заключенным в рамки экосистемы компании.
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