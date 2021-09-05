Дуров рассказал о контроле разума со стороны Netflix и TikTok

В своем блоге бизнесмен посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok». Дуров считает, что из-за таких развлечений пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности.

«Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», — отметил создатель Telegram.

Ранее Дуров заявил, что компания Apple продает устаревшее оборудование по завышенной цене пользователям, заключенным в рамки экосистемы компании.

