«Швеи и упаковщики»: Названы самые востребованные специалисты в канун Нового года
Самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили НСН в сервисе Авито Работа.
Эксперты платформы проанализировали рынок новогодних вакансий с различными видами графиков. Как выяснилось, в последний месяц наиболее востребованными стали швеи и упаковщики, которые создают праздничные костюмы и комплектуют товары и посылки. Спрос на таких специалистов увеличился на 66% и 55% соответственно. Средняя предполагаемая зарплата для швей составляет 69 492 рубля, для упаковщиков — 94 937 рублей.
Кроме того, в число самых популярных вошли вакансии аниматора (+50%), сотрудника склада (+37%), электрика (+25%), менеджера по продажам (+17%) и маркетолога (+14%).
Как отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков, в канун Нового года компаниям необходимы специалисты сферы производства, логистики и торговли, которые помогают обеспечить эффективную бесперебойную работу во время пикового зимнего сезона.
«Эти работники помогают полностью удовлетворить запросы клиентов и покупателей и позволяют россиянам по-настоящему насладиться праздником», — подчеркнул эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru