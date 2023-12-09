«Швеи и упаковщики»: Названы самые востребованные специалисты в канун Нового года

Самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили НСН в сервисе Авито Работа.

Эксперты платформы проанализировали рынок новогодних вакансий с различными видами графиков. Как выяснилось, в последний месяц наиболее востребованными стали швеи и упаковщики, которые создают праздничные костюмы и комплектуют товары и посылки. Спрос на таких специалистов увеличился на 66% и 55% соответственно. Средняя предполагаемая зарплата для швей составляет 69 492 рубля, для упаковщиков — 94 937 рублей.

Кроме того, в число самых популярных вошли вакансии аниматора (+50%), сотрудника склада (+37%), электрика (+25%), менеджера по продажам (+17%) и маркетолога (+14%).

Как отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков, в канун Нового года компаниям необходимы специалисты сферы производства, логистики и торговли, которые помогают обеспечить эффективную бесперебойную работу во время пикового зимнего сезона.

«Эти работники помогают полностью удовлетворить запросы клиентов и покупателей и позволяют россиянам по-настоящему насладиться праздником», — подчеркнул эксперт.

