Рабочий день для сотрудников на «удаленке» предлагают нормировать
В Трудовом кодексе могут появиться поправки, регулирующие нормированность часов на удаленной работе. Их предлагает внести партия «Единая Россия». Как заявил первый зампред фракции Андрей Исаев, из-за ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии, там, где это было возможно, сотрудников перевели на удаленный режим работы. По его словам, необходимо законодательно закрепить положение о том, что продолжительность рабочего дня на удаленке не должна превышать 8 часов, как и стандартное трудовое время в офлайн-режиме, сообщают Известия.
Андрей Исаев подчеркнул, что многие работодатели считают, что удаленная работа – это привилегия для сотрудников, и они имеют право давать им поручения в любое время суток. Однако дистанционный трудовой день, так же как и на рабочем месте, не должен длиться более восьми часов, настаивает Исаев. Об этом пишет Ura.ru.
Ранее стало известно, что водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики вошли в топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».
В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%.
Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.
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