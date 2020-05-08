Рабочий день для сотрудников на «удаленке» предлагают нормировать

В Трудовом кодексе могут появиться поправки, регулирующие нормированность часов на удаленной работе. Их предлагает внести партия «Единая Россия». Как заявил первый зампред фракции Андрей Исаев, из-за ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии, там, где это было возможно, сотрудников перевели на удаленный режим работы. По его словам, необходимо законодательно закрепить положение о том, что продолжительность рабочего дня на удаленке не должна превышать 8 часов, как и стандартное трудовое время в офлайн-режиме, сообщают Известия.

Андрей Исаев подчеркнул, что многие работодатели считают, что удаленная работа – это привилегия для сотрудников, и они имеют право давать им поручения в любое время суток. Однако дистанционный трудовой день, так же как и на рабочем месте, не должен длиться более восьми часов, настаивает Исаев. Об этом пишет Ura.ru.