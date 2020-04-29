Пропуска для поездки на работу автоматически продлят до 4 мая

Власти российской столицы объявили о решении продлить действие оформленных ранее рабочих цифровых пропусков для перемещения на транспорте до 4 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Как уточнил градоначальник, тем, кто предполагает поездки на работу в период с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск до 4 числа.

Кроме того, к административной ответственности в виде штрафа за езду в мегаполисе без пропусков будут привлекаться собственники автомобилей и мотоциклов. Способ оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Москве остается прежним.