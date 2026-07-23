Рубио заявил о провале переговоров Россия-США в Анкоридже
Новые предложения и идеи придется найти для урегулирования конфликта на Украине из-за неудачи на российско-американских переговорах на Аляске. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Глава Госдепартамента провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, напоминает RT.
Как отметил Рубио, переговоры лидеров России и США в Анкоридже провалились.
«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», - цитирует политика РИА Новости.
Между тем Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и приверженность озвученным на встрече в Анкоридже предложениям.
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