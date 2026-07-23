Рубио назвал цель американской операции в Иране

Целью операции США в Иране является денуклеаризация страны. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

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«США стремятся к тому, чтобы Иран не имел ядерного оружия», - указал политик.

По словам Рубио, Вашингтон никогда не называл своей целью смену режима в Иране.

Госсекретарь также ответил на вопрос о возможной эскалации конфликта с республикой в ближайшие дни. Как подчеркнул Рубио, решение должен принять президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что США готовятся расширить операцию против Ирана, американские военные наращивают группировку на Ближнем Востоке.

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ФОТО: AP / ТАСС
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