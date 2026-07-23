ФАС: «Детский мир» ограничит наценки на ряд товаров перед 1 сентября
Компания «Детский мир» поддержала предложение Федеральной антимонопольной службы об ограничении наценок на школьные товары перед учебным годом. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что перед 1 сентября сеть по предложению ФАС зафиксировала цены на ряд канцелярских товаров, одежду и обувь на уровне минимумов 2025 года. По минимальной стоимости в магазинах доступны рюкзаки, тетради, принадлежности для рисования и творчества и другие товары. Компания обеспечит наличие указанной продукции во всех магазинах сети.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала НСН, что собрать ребёнка в школу обойдется в 20-25 тысяч рублей, если выбирать вещи хорошего качества.
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