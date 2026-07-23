ЕС введет санкции против 32 российских банков и криптокомпаний

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России планирует ввести ограничения против российских банков и криптокомпаний. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, еще 32 российских банка добавят в список запрещенных транзакций, отмечает RT. Кроме того, ограничения затронут криптофирмы и нефтяные торговые платформы.

Также ЕС на год заморозит механизм корректировки потолка цен на нефть и впервые введет ограничения против судов, которые оказывают помощь «теневому флоту» РФ.

Ранее СМИ сообщили, что послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций в отношении России.

