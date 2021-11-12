Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов

Россия направит в ЕС заявку для признания равенства российских и европейских ковидных паспортов. Об этом говорится в сообщении «Известий», ссылающихся на заявление Еврокомиссии.

Некоторые граждане, въезжающие на территорию Европы и Северной Америки, отмечают, что там постоянно требуется паспорт вакцинации, а прохождение ПЦР-тестов, по их словам – дорогостоящая и сложная процедура.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что российскую вакцину там не признают по политическим и экономическим факторам, а также для увеличения конкуренции на рынке в Европе.

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При этом, например, в Италии и Австрии иностранным студентам и мигрантам, сделавшим прививку «Спутником V», начали выдавать европейские паспорта вакцинации при условии получения ими бустерной мРНК-вакцины.

По словам представителей Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце 2021 года признает отечественную вакцину, после чего ее одобрит и европейский регулятор (ЕМА).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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