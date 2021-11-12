Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов

Россия направит в ЕС заявку для признания равенства российских и европейских ковидных паспортов. Об этом говорится в сообщении «Известий», ссылающихся на заявление Еврокомиссии.

Некоторые граждане, въезжающие на территорию Европы и Северной Америки, отмечают, что там постоянно требуется паспорт вакцинации, а прохождение ПЦР-тестов, по их словам – дорогостоящая и сложная процедура.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что российскую вакцину там не признают по политическим и экономическим факторам, а также для увеличения конкуренции на рынке в Европе.