QR-код шагает по стране

21 регион подал заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса, - сообщили в Минкомсвязи. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы. По его словам, это позволит контролировать в том числе передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте и междугородних автобусах. Система позволит видеть и оценивать потоки перемещения, - указал градоначальник. Введенный в Москве и Подмосковье автоматический контроль цифровых пропусков показал свою эффективность, - сказал Собянин. Контролируется «уже не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы», - пояснил мэр.

Время на введение спецпропусков по всей стране и его отладку еще есть: возможную дату отмены режима самоизоляции не берется прогнозировать никто, даже все знающий, правда, ничего прямо не говорящий пресс-секретарь президента. Конкретной даты пока нет, временной период связан с эпидемиологической ситуацией в стране, - заявил Дмитрий Песков.

Есть, правда, и те, у кого «есть вопросы» к самой пропускной системе, введенной в связи со вспышкой коронавируса. Так, группа жителей Санкт-Петербурга подала коллективный иск о признании недействительными ряда мер, принятых правительством города в рамках борьбы с коронавирусом. В иске, выдержки из которого приводит РБК, утверждается, что эти меры нарушают права жителей города, ограничивая некоторые из них вплоть «до степени их абсолютного запрета», что возможно только «в случае введения чрезвычайного положения». А такой режим в связи с COVID-19, как известно, не вводился нигде в России. Введенные в Петербурге ограничения, по мнению истцов, нарушают права на свободу передвижения, на труд, на получение информации и так далее. Введением этих ограничений власти города, как считают истцы, превысили свои полномочия, а их действия «не основаны на действующем законодательстве» и представляют собой «запреты, не предусмотренные законом для объявленного режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации».



Да не обидятся истцы, но их обращение - пустая трата времени. Пропускной режим, основанный на симбиозе обобщенных данных о гражданине и системы видеофиксации нарушений, успешно апробированный в Москве и Подмосковье, с неизбежностью восхода солнца будет внедрен и в других регионах. Уж больно много сторон жизни граждан он позволит в перспективе регулировать, как уже писала НСН. А закон и политическая целесообразность в нашей стране далеко не всегда одно и то же – это любой судья может объяснить. Правда, сугубо в частной беседе.