QR-код по антителам начнут выдавать с 21 февраля

В документе говорится, что сертификат, содержащий информацию о положительном тесте на наличие иммуноглобулинов G (антител) будет формироваться в течение трёх дней с момента подачи гражданином заявления на портале «Госуслуги» и при наличии в системе данных сведений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 300 тысяч жителей России переболели коронавирусом без обращения за помощью к врачам. По её словам, такие люди смогут получить сертификаты переболевшего после сдачи теста на антитела в любой доступной клинике.