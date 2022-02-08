QR-код по антителам начнут выдавать с 21 февраля

Граждане России смогут получить QR-код на основе результатов теста на антитела начиная с 21 февраля. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, который опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что сертификат, содержащий информацию о положительном тесте на наличие иммуноглобулинов G (антител) будет формироваться в течение трёх дней с момента подачи гражданином заявления на портале «Госуслуги» и при наличии в системе данных сведений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 300 тысяч жителей России переболели коронавирусом без обращения за помощью к врачам. По её словам, такие люди смогут получить сертификаты переболевшего после сдачи теста на антитела в любой доступной клинике.

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ФОТО: РИА Новости
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