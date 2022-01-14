Опрос: Более 50% россиян против введения QR-кодов

52% россиян против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, составленный сервисом SuperJob.

Исследование было проведено 12 и 13 января 2022 года в более, чем 350 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1 тысяча 600 человек.

По данным источника, число противников этой меры увеличилось за последние два месяца. Причем максимальные показатели наблюдались в Петербурге - 58%, в Москве - 49% и в Новосибирске - 47%.