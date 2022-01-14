Опрос: Более 50% россиян против введения QR-кодов

52% россиян против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, составленный сервисом SuperJob.

Исследование было проведено 12 и 13 января 2022 года в более, чем 350 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1 тысяча 600 человек.

По данным источника, число противников этой меры увеличилось за последние два месяца. Причем максимальные показатели наблюдались в Петербурге - 58%, в Москве - 49% и в Новосибирске - 47%.

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Доля противников законопроекта среди невакцинированных россиян составила 75%, среди прошедших вакцинацию - 42%. При этом 68% антипрививочников подчеркнули, что введение электронных паспортов вакцинации не заставит их сделать прививку.

Ранее стало известно, что в Крыму с 17 января досрочно возвращают требование QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает RT.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что из законопроекта о QR-кодах в общественных местах должны исключить категорию детей и подростков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВакцинацияРоссиянеОпросКоронавирусQR-код
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