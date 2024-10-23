«Как в школу ездить?»: Десятки деревень в Калужской области оказались заложниками бездорожья
«Вечные» проблемы с дорогой Детчино-Захарово оставили тысячи калужан без связи с цивилизацией, а автоколлапс в московском дворе на улице Народного Ополчения бьет по детям, пенсионерам и участникам СВО.
В середине осени россиян беспокоят не только грядущие холода, но и распутица. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает все больше обращений, связанных с дорожными проблемами.
Так, в Калужской области более десятка деревень остаются заложниками «непроходимой» дороги, на которой ломаются маршрутки и школьный автобус, а к жителям одного из московских дворов не могут проехать пожарные и «скорые».
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Деревня Захарово находится примерно в 40 км от Калуги, ближайшая школа - в 25 км, с магазинами не густо, с работой тоже. Ближайший островок цивилизации находится в Детчино, до которого ведет единственная дорога, которую обещает привести в порядок каждый новый губернатор, но десятки лет ничего не меняется. На ней ломаются машины, маршрутки и школьные автобусы, а таксисты и «скорые» отказываются ехать к людям. Заложниками «вечной проблемы» оказались несколько десятков деревень, в числе которых Муратово, Прудки, Большие Луга, Бобровка, Суходрев и многие другие.
«Единственный путь от Захарово до Детчино – это грунтовая дорога, на которой находятся десятки населенных пунктов, СНТ и поселков, в которых живут люди. Как только пройдет дождь, эта дорогу просто смывает. Она вся в колдобинах и ехать можно только со скоростью 10-20 км/ч, но все равно машины ломаются. Я уже третью машину поменяла, потому что подвески хватает на полгода, а у большинства людей денег нет ни на ремонт машин нет, ни на сами автомобили. Работы здесь нет, ездить надо в Детчино, а на чем ездить? У нас ходит одна единственная маршрутка, которая по такой дороге тоже бесконечно ломается. Ни один здравомыслящий человек не пустит хорошую маршрутку на такую дорогу, поэтому мы приходим на остановку, а маршрутка не приходит. По такой дороге ни такси не едет, ни "скорая". Летом, когда пройдет грейдер, она еще более-менее, а в межсезонье она вообще не проезжая. Там еще школьный автобус ходит с детьми, который несколько раз тоже ломался. Дети неделями в школу не ходят, потому что не на чем ездить, а школы рядом нет. Нас просто кинули на произвол судьбы», - рассказала НСН местная жительница Наталья Лебедкова.
Мы попросили помочь людям главу Минтранса России Романа Старовойта и губернатора Калужской области Владислава Шапшу.
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Еще один сигнал бедствия пришел к нам на днях из московского района Щукино. Жители одного из дворов на улице Народного Ополчения устали от засилия чужих автомобилей и грузовиков. Из-за постоянного столпотворения во дворе к людям не могут проехать ни пожарные, ни «скорая», ни МЧС. Жители двора, в котором живут и дети, и пенсионеры, попросили у местных властей установить шлагбаум, указывая на то, что в соседних дворах это помогло решить проблему. Люди даже готовы заплатить свои деньги, однако ответа нет уже несколько недель, а ситуация только ухудшается.
Один их жителей проблемного двора, ветеран СВО, вернувшийся с фронта с тяжелой травмой, рассказал НСН о происходящем.
«Проблема в том, что там вечно негде поставить машину, потому что наш двор остался одним незакрытым. Все дворы вокруг перекрыты шлагбаумами, и все теперь ставят машины здесь, как будто это перехватывающая парковка. Порой машины так заставляют двор, что ни "скорая" не может заехать, ни пожарные. Машины стоят в три ряда, кто-то еще частенько ставит пятитонник. Непонятно, где свою машину ставить – приезжаешь и стоишь там по часу, караулишь, чтобы кто-то уехал. Меня дома не было полтора года, вернулся и смотрю, что ситуация только ухудшилась, совсем все плохо стало. Там с собачкой иногда негде пройти, так все машинами заставлено. Полная беда», - возмутился собеседник НСН.
Мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации.
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