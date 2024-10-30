«Между желтым и коричневым»: В Тейково моются без воды, а в Твери ее «нарисовали»

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» всегда проверяет, исполняют ли чиновники свои обещания. Одно дело написать красивый ответ, но совсем другое – помочь людям на самом деле.

Недавно мы рассказывали о проблемах жителей Твери, с июля остающихся без горячей воды. На бумаге эта проблема быстро решилась, однако проверка НСН показала, что слова разошлись с делом.

С похожими проблемами к нам обратились и жители Ивановской области, не желающие превращаться в героев фильма «12 стульев».

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В начале октября мы рассказывали о ситуации в Твери, где целый жилой дом на Комсомольском проспекте с 1 июля оставался без горячей воды. Приближались холода, у людей не было ни воды, ни отопления, а местные коммунальщики все переносили и переносили сроки запуска.

В ответ на обращение НСН в Минстрое России сообщили со ссылкой на ООО «Тверская генерация», что 9 октября ситуацию исправят, а в администрации Твери и вовсе заверили 10 октября, что подача горячей воды восстановлена, однако по факту воды как не было, так и нет. Отопление дали, а ситуация с водой не меняется.

«Ситуация все такая же, горячей воды нет. Июль, август, сентябрь, октябрь - уже четыре месяца ее нет. Теперь обещают дать ее 31 октября, ждем. Они опять переносят сроки и всё, говорят, что много прорывов. А у нас холодно уже, на следующей неделе обещают минус. Люди и в ГЖИ пишут, и в прокуратуру, а нам отовсюду приходят отписки, что примут меры, виновные будут наказаны. А дальше-то что? Воды-то нет, получается, по факту. Надеемся, что хоть 31-го воду дадут, а что нам еще остается? Может, сделают на праздники нам подарок», - сказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились к тверскому губернатору Игорю Рудене и в Минстрой за разъяснениями, почему обещания расходятся с делом.

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На днях к нам обратились жители города Тейково, который находится в 30 километрах от Иваново. В июле там затеяли ремонт труб, который все это время дает странный эффект. В выходные в домах внезапно пропадает вода и порой случаются курьезные ситуации, когда человек намыливается под душем, и тут вода отключается. Ну а с наступлением холодов к перебоям с водой добавились и проблемы с отоплением, на фоне чего у людей лопнуло терпение.

«Это продолжается с середины июля. Глава города решила в одном из микрорайонов поменять трубы, причем сделать это сразу на восьми участках. Грубо говоря, один участок - это пять домов. И мы так поняли, что подрядчик не справляется - то он разрыл и повредил водопровод, то еще что-то происходит. В итоге на этих выходных, с 31 октября у нас опять не будет воды и опять не будет отопления. Это периодически происходит на выходных в течение нескольких месяцев. В будни вода есть, но она интересного цвета - между желтым и коричневым. У меня конкретно муж пришел с работы вечером, начал мыться и так и остался стоять весь в пене. При этом у нас на домах не было табличек никаких, что будет отключение. Ну что это за издевательство, до смешного доходит – получается, на пять дней они включают воду, а потом у них плановые работы на субботу-воскресенье, когда весь народ дома», - рассказала НСН одна из жительниц Тейково.

Мы попросили разобраться в ситуации главу Ивановской области Станислава Воскресенского.

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