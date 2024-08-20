Пытавшийся подорвать машину главы Крыма получил 18 лет колонии

Южный окружной военный суд признал жителя Крыма Игоря Корчинского виновным в попытке подорвать автомобиль крымского главы Сергея Аксенова. Об этом сообщает РИА Новости.

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В материалах дела говорится, что в 2022 году Корчинский согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлять в России противоправные действия. С это целью он прошёл обучение по обращению со взрывными устройствами.

В 2023 году Корчинский получил задание взорвать автомобиль, внутри которого будет находится Аксенов. Он следил за главой Крыма, изучил места проживания, предполагаемое место совершения преступления, графики и маршруты. Мужчину задержали после того, как он достал из тайника самодельное взрывное устройство.

По решению суда, Корчинскому было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, при этом первые четыре года он должен провести в тюрьме. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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