Пытавшийся подорвать машину главы Крыма получил 18 лет колонии
Южный окружной военный суд признал жителя Крыма Игоря Корчинского виновным в попытке подорвать автомобиль крымского главы Сергея Аксенова. Об этом сообщает РИА Новости.
В материалах дела говорится, что в 2022 году Корчинский согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлять в России противоправные действия. С это целью он прошёл обучение по обращению со взрывными устройствами.
В 2023 году Корчинский получил задание взорвать автомобиль, внутри которого будет находится Аксенов. Он следил за главой Крыма, изучил места проживания, предполагаемое место совершения преступления, графики и маршруты. Мужчину задержали после того, как он достал из тайника самодельное взрывное устройство.
По решению суда, Корчинскому было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, при этом первые четыре года он должен провести в тюрьме. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Ранее в Аргентине задержали 29-летнего мужчину с мачете и дисками для «болгарки», который намеревался убить лидера страны Хавьера Милея, сообщает «Свободная пресса».
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