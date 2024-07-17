«10 человек»: Аксенов о фигурантах дел о покушении на него

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что еще не все обвиняемые в покушениях на него получили приговоры.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», - сказал он журналистам.

ФСБ пресекла подготовку покушений украинских спецслужб на руководителей Крыма

В конце мая 2024 года Аксенов говорил, что «только за последний год» было раскрыто четыре покушения на него. В мае 2023 года ФСБ сообщало о предотвращении терактов, жертвами которых должны были стать глава Крыма, а также спикер парламента республики Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

13 июля в США было совершено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в результате которого он был ранен в ухо. После этого миллиардер Илон Маск заявил, что за последние восемь месяцев его самого пытались убить дважды, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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