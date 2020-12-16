Пётр Налич поделился мнением о вакцине «Спутник V»

«Я очень надеюсь, что все препараты, которые производятся и в России, и в Германии, и в Америке, и во Франции, где бы-то ни было, будут помогать людям, будут эффективными. Надеюсь, что и наша вакцина тоже. Меня расстраивает, что я вдруг поймал себя на мысли, что все мы очень сильно подвержены идеологии: будь то правая, будь то левая. И мне кажется, нам надо с этим бороться, чтобы не быть заложниками и пешками в чужих руках, скажу высокопарно. Так что здоровья нам всем, пусть все вакцины помогут!», – сказал он.

Также Налич в эфире НСН рассказал, игра Валентина Гафта в каком фильме произвела на него наибольшее впечатление.

