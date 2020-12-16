Пётр Налич поделился мнением о вакцине «Спутник V»
Певец и композитор в беседе с НСН отметил, что все мы подвержены той или иной идеологии, с чем нужно бороться.
Знаменитый голливудский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН предложил не разделять вакцины по стране производства и идеологии.
«Я очень надеюсь, что все препараты, которые производятся и в России, и в Германии, и в Америке, и во Франции, где бы-то ни было, будут помогать людям, будут эффективными. Надеюсь, что и наша вакцина тоже. Меня расстраивает, что я вдруг поймал себя на мысли, что все мы очень сильно подвержены идеологии: будь то правая, будь то левая. И мне кажется, нам надо с этим бороться, чтобы не быть заложниками и пешками в чужих руках, скажу высокопарно. Так что здоровья нам всем, пусть все вакцины помогут!», – сказал он.
Также Налич в эфире НСН рассказал, игра Валентина Гафта в каком фильме произвела на него наибольшее впечатление.
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