62-летняя Шерон Стоун повторила сцену из «Основного инстинкта». Опять

Другой кадр, где актриса сидит, положив ногу на ногу, пользователи в комментариях уже назвали «новым «Основным инстинктом», сообщают «Известия».

Напомним, Стоун повторила сцену из фильма на сцене церемонии GQ Men of the Year Awards, которая проходила в Берлине в ноябре 2019 года перел сотнями зрителей. Актриса, которой тогда исполнился 61 год, шокировала публику и 19-летнего сына Роана Бронштейна, который сопровождал ее на мероприятии.

