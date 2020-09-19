62-летняя Шерон Стоун повторила сцену из «Основного инстинкта». Опять

Голливудская актриса Шерон Стоун воссоздала скандальную сцену фильма «Основной инстинкт» 1992 года с ее участием. Звезда опубликовала фото в своем Instagram.

Стоун в коротких шортах сфотографирована у бассейна с ногами, обутыми в туфли на шпильках, погруженными в воду. Женщина улыбается, держа руку около губ.

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Другой кадр, где актриса сидит, положив ногу на ногу, пользователи в комментариях уже назвали «новым «Основным инстинктом», сообщают «Известия».

Напомним, Стоун повторила сцену из фильма на сцене церемонии GQ Men of the Year Awards, которая проходила в Берлине в ноябре 2019 года перел сотнями зрителей. Актриса, которой тогда исполнился 61 год, шокировала публику и 19-летнего сына Роана Бронштейна, который сопровождал ее на мероприятии.

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ФОТО: instagram.com/sharonstone
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