Налич призвал не смешивать вакцины с идеологией
Певец и композитор Пётр Налич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве простились с Валентином Гафтом
В театре «Современник» сегодня простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Гафт скончался 12 декабря после продолжительной болезни, ему было 85 лет.
Пётр Налич: «Выдающийся актер, красивый и обаятельный мужчина, остроумный, умный, тонкий. Конечно же, все знают его яркие роли. Мне почему-то первой вспоминается его роль в фильме Тодоровского «По главной улице с оркестром», где они играли восхитительный дуэт с Олегом Борисовым. Борисов был композитором, который не хотел выходить за пределы своего творческого мира, а Гафт играл очень интересного человека, не только композитора, но еще и продюсера, того, кто пытается это популяризовать, красиво подать, пытается затащить Борисова в этот мир реального искусства, и у него это не получается. Это очень интересная роль, мне она первой вспоминается», – поделился с НСН Пётр Налич.
Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
Знаменитый голливудский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Пётр Налич: «Я очень надеюсь, что все препараты, которые производятся и в России, и в Германии, и в Америке, и во Франции, где бы то ни было, будут помогать людям, будут эффективными. Надеюсь, что и наша вакцина тоже. Меня расстраивает, что я вдруг поймал себя на мысли, что все мы очень сильно подвержены идеологии: будь то правая, будь то левая. И мне кажется, нам надо с этим бороться, чтобы не быть заложниками и пешками в чужих руках, скажу высокопарно. Так что здоровья нам всем, пусть все вакцины помогут!», – отметил Налич в интервью НСН.
Орган Нотр-Дама отправили на реставрацию
Орган Нотр-Дама отправили на реставрацию. Эвакуация инструмента из пострадавшего в пожаре собора заняла четыре месяца.
Пётр Налич: «Казалось бы, что тут такого интересного? Но мне очень приятно, когда люди с вниманием относятся к чему-то сложному, тонкому, старинному, как орган. Насколько я знаю, он сильно не пострадал при пожаре, и даже больше пострадал при аномальной жаре 2019 года - он запылился, и там испортились какие-то механизмы. К 2022 году его планируют починить и восстановить. Скоро объявят тендер на то, кто будет проводить эти работы. Так что все, кто разбирается в органах, милости просим», – сказал он в эфире НСН.
В эту субботу Пётр Налич выступит в Москве
19 декабря в ДК им.Горбунова состоится концерт Петра Налича.
Пётр Налич: «Это презентация нового альбома Morra. Будут новые песни, будут старые, веселые и грустные, в общем, будет интересно. Приходите, всех жду», – пригласил слушателей НСН Пётр Налич.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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