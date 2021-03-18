«Пылесос Москва». В КПРФ рассказали, как повысить зарплату россиянам в два раза

Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц. Он посетовал, что население уезжает из региона работать в Москву, где им платят по 40 тысяч рублей, но выразил надежду, что они вернутся в регион.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, что зачастую чиновники хамят людям, и с этим нужно решительно бороться.

«Иногда чиновники хамят. Они то макарошками народ кормят, то быдлом людей считают, то Нарусова называет пикетчиков "бомжеватыми". Вот это печально. Я как депутат Госдумы с моими товарищами по партии вносил закон о наказании чиновников за такое поведение. Причем реальное наказание. У нас есть наказание за дискредитацию власти, этот закон был принят быстро. А вот обратного закона депутаты принимать не хотят, потому что эти чиновники, которых они прикрывают, делают им выборы, фальсифицируя результаты. Рука руку моет. Я бы принял такой закон и заставил бы прокуратуру и всех остальных работать на народ, на население. Кто власть – народ или чиновник, которого народ нанял за свои деньги, а он еще и над народом издевается, насмехается и хамит? Я сторонник защитить народ!» - заявил он.