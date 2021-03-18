«Пылесос Москва». В КПРФ рассказали, как повысить зарплату россиянам в два раза
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН признал отток людей из регионов в столицу и объяснил, как бороться с хамством чиновников.
Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц. Он посетовал, что население уезжает из региона работать в Москву, где им платят по 40 тысяч рублей, но выразил надежду, что они вернутся в регион.
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, что зачастую чиновники хамят людям, и с этим нужно решительно бороться.
«Иногда чиновники хамят. Они то макарошками народ кормят, то быдлом людей считают, то Нарусова называет пикетчиков "бомжеватыми". Вот это печально. Я как депутат Госдумы с моими товарищами по партии вносил закон о наказании чиновников за такое поведение. Причем реальное наказание. У нас есть наказание за дискредитацию власти, этот закон был принят быстро. А вот обратного закона депутаты принимать не хотят, потому что эти чиновники, которых они прикрывают, делают им выборы, фальсифицируя результаты. Рука руку моет. Я бы принял такой закон и заставил бы прокуратуру и всех остальных работать на народ, на население. Кто власть – народ или чиновник, которого народ нанял за свои деньги, а он еще и над народом издевается, насмехается и хамит? Я сторонник защитить народ!» - заявил он.
Собеседник НСН рассказал, что реальную ситуацию с уровнем зарплат и возможностью их повышения стоит изучать на месте.
«Не готов сказать, что это хамство с его стороны. Это его оценочное суждение. Я считаю ту зарплату, которую он назвал, недостаточной, надо платить больше. Но надо внимательно посмотреть, есть ли возможность прибавлять. Возможно, он хотел бы, чтобы люди работали в Орловской области. Однако Москва близко, она оттягивает людей как пылесос. Да, здесь выше доходы, расценки выше. Я уверен, что если бы в России не было воровства, коррупции, вывоза природных ресурсов за границу, всех этих тарифов, налогов и всего остального, зарплата была бы выше минимум в два раза независимо от субъекта», - заключил коммунист.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям. Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года. Доклад главе государства необходимо представить до 20 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России
- ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru