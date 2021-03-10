Путин поручил кабмину проанализировать зарплаты бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников. Об этом говорится на сайте Кремля.

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Правительство должно будет определить соответствие зарплат целевым показателям.

Накануне российский лидер во время совещания с членами правительства поручил подготовить решения для устранения проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы, передает RT. Он потребовал, чтобы оплата труда бюджетников была понятной и прозрачной.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗарплатыБюджетникиВладимир Путин
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