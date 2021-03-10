Путин поручил кабмину проанализировать зарплаты бюджетников
10 марта 202110:16
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников. Об этом говорится на сайте Кремля.
Правительство должно будет определить соответствие зарплат целевым показателям.
Накануне российский лидер во время совещания с членами правительства поручил подготовить решения для устранения проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы, передает RT. Он потребовал, чтобы оплата труда бюджетников была понятной и прозрачной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru