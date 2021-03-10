Путин поручил кабмину проанализировать зарплаты бюджетников

Правительство должно будет определить соответствие зарплат целевым показателям.

Накануне российский лидер во время совещания с членами правительства поручил подготовить решения для устранения проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы, передает RT. Он потребовал, чтобы оплата труда бюджетников была понятной и прозрачной.

