«Откат назад». Почему Путин поручил проверить зарплаты бюджетников

«Пандемический сдвиг показал, что деквалификация работников происходит по всем направлениям. Огромный процент людей занимается низкоквалифицированным трудом. В условиях пандемии произошел откат назад и в вакансиях людей с высшим образованием. Работодатели увеличивают интенсивность труда за счет сокращения персонала. Это может остановить только нормирование труда, умение работодателя понимать загрузку и физиологические возможности людей справляться с таким объемом работы. Что касается заработной платы бюджетников, низшее звено до сих пор жалуется на низкую заработную плату. Зарплата не растет на уровень инфляции, и не доводится до показателей достойного уровня жизни», – отметила она.

Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв «бывает очень внушительным».

