«Откат назад». Почему Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
Профессор кафедры труда Российского университета транспорта в эфире НСН рассказала, как Россия переживает "пандемический сдвиг".
Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям. Цели установлены одним из его майских указов от 2012 года. Доклад главе государства необходимо представить до 20 апреля.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН объяснила, что работодатели вместо повышения зарплат увеличивают интенсивность труда за счет сокращения персонала.
«Пандемический сдвиг показал, что деквалификация работников происходит по всем направлениям. Огромный процент людей занимается низкоквалифицированным трудом. В условиях пандемии произошел откат назад и в вакансиях людей с высшим образованием. Работодатели увеличивают интенсивность труда за счет сокращения персонала. Это может остановить только нормирование труда, умение работодателя понимать загрузку и физиологические возможности людей справляться с таким объемом работы. Что касается заработной платы бюджетников, низшее звено до сих пор жалуется на низкую заработную плату. Зарплата не растет на уровень инфляции, и не доводится до показателей достойного уровня жизни», – отметила она.
Ранее Путин также отдельно поручил членам правительства изучить, как соблюдаются нормы, которые устанавливают соотношение зарплат руководителей бюджетных организаций к окладу сотрудников. По словам президента, разрыв «бывает очень внушительным».
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