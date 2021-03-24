В Госдуме заявили, что дополнительный выходной в России не станет днем «для пива»

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе пресс-конференции НСН ответил на вопрос журналистов, чем заняться людям в еще один выходной. По его словам, человек всегда при желании найдет себе дело.

«Это не станет дополнительным "днем для пива". Людям нужно заниматься собой, домом, спортом, семьей. Кто не хочет работать, он и так не работает. А кто хочет занять свое время, он займет. Каждый имеет право на любую деятельность.