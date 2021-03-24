В Госдуме заявили, что дополнительный выходной в России не станет днем «для пива»
На пресс-конференции НСН обсуждается возможность введения четырехдневной трудовой недели.
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе пресс-конференции НСН ответил на вопрос журналистов, чем заняться людям в еще один выходной. По его словам, человек всегда при желании найдет себе дело.
«Это не станет дополнительным "днем для пива". Людям нужно заниматься собой, домом, спортом, семьей. Кто не хочет работать, он и так не работает. А кто хочет занять свое время, он займет. Каждый имеет право на любую деятельность.
Но трудоголик - это тоже диагноз. А когда мы говорим о самореализации человека на работе, однозначно, что человек не может самореализоваться не только на работе. У него должно быть на это достаточно времени» - заявил он.
Ранее председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал во время пресс-конференции НСН, что в современных условиях родителям требуется больше времени, чтобы быть с семьей и детьми.
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