Пятикилометровая пробка образовалась на въезде на Крымский мост

По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, ее протяженность составляет пять километров. Об этом он написал в субботу, 1 июля в своем Telegram-канале.

Глава ведомства сообщил, что автомобилистам приходится ждать досмотра более двух часов. В связи с этим на линиях досмотра увеличили штат сотрудников и усилили контроль за их работой.

Лукашенко также извинился перед гражданами за доставленные неудобства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщило, что на Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты.











