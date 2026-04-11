Глава NASA: США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней
США планируют продолжать осуществлять миссии к Луне, пока не высадятся на спутнике Земли. Об этом заявил глава американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, пишет ТАСС.
По его словам, ведомство снова «в строю в деле отправки астронавтов на Луну» и безопасного возвращения.
«Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней [Луне] в 2028 году и не начнем строить нашу базу», - заявил Айзекман.
Ранее NASA сообщило, что астронавты, которые совершили облет Луны в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю.
