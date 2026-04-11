Россия и Белоруссия запустят спутник дистанционного зондирования в 2028 году

Российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения хотят вывести на орбиту в 2028 году. Об этом рассказал председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник.

Он напомнил, что ранее РФ и Белоруссия нацелились на совместное создание аппарата сверхвысокого разрешения. При этом были сомнения, удастся ли это.

«Сейчас сомнений нет. Работа идет четко по графику. Планируется, что в ноябре 2028 года этот аппарат будет выведен на орбиту», - заявил Караник в интервью ТАСС.

По его словам, есть уверенность, что все получится.

Между тем российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки связи «Рассвет».

