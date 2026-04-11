Над территорией России сбили 99 дронов ВСУ

Почти сто беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20.00 10 апреля до 07.00 11 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указывает ведомство.

Дроны сбили в Краснодарском крае, Республике Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника в районе села Вознесеновка погибли два мирных жителя.

