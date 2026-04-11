Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
Российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина номинировали на приз «Кинг Клэнси трофи», который присуждают спортсмену, признанному примером в общественной жизни и на льду.
Обладателя награды выберет специальный комитет, куда войдут комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, бывшие обладатели приза и исторической награды игроку фонда НХЛ. При определении победителя учтут критерии вдохновения, вовлеченности и влияния хоккеиста на позитивное воздействие на сообщество.
Лауреат «Кинг Клэнси трофи» получит $25 тысяч, которые он направит на благотворительность. При этом клубу игрока предоставят грант до $20 тысяч для помощи в проведении специального связанного с гуманитарной деятельностью мероприятия.
Ранее Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи», который вручается игрокам, продемонстрировавшим мастерство, настойчивость и преданность хоккею.
- Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
- Над территорией России сбили 99 дронов ВСУ
- В Свердловской области за сутки произошло около 200 ДТП из-за непогоды
- Россия и Белоруссия запустят спутник дистанционного зондирования в 2028 году
- Создающая спецэффекты компания подала иск к театру Кадышевой
- В посольстве Франции рассказали, что чаще всего россиянам дают краткосрочные визы
- Глава NASA: США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней
- СМИ: На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу
- Трамп захотел построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире
- Эксперт рассказал, кто может получить свои пенсионные накопления целиком