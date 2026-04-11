Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»

Российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина номинировали на приз «Кинг Клэнси трофи», который присуждают спортсмену, признанному примером в общественной жизни и на льду.

Обладателя награды выберет специальный комитет, куда войдут комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, бывшие обладатели приза и исторической награды игроку фонда НХЛ. При определении победителя учтут критерии вдохновения, вовлеченности и влияния хоккеиста на позитивное воздействие на сообщество.

Лауреат «Кинг Клэнси трофи» получит $25 тысяч, которые он направит на благотворительность. При этом клубу игрока предоставят грант до $20 тысяч для помощи в проведении специального связанного с гуманитарной деятельностью мероприятия.

Ранее Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи», который вручается игрокам, продемонстрировавшим мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

