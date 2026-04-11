В посольстве Франции рассказали, что чаще всего россиянам дают краткосрочные визы

Посольство Франции в России чаще всего выдает гражданам РФ краткосрочные шенгенские визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

«Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз», - рассказали в посольстве.

Обычно они выдаются для поездок в туристических целях.

По данным диппредставительства, Франция остается одной из наиболее привлекательных для туризма стран мира. Ежегодно государство принимает более 100 млн человек.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в последнее время наблюдается довольно много отказов в выдаче шенгенских виз россиянам.

