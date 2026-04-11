В Свердловской области за сутки произошло около 200 ДТП из-за непогоды

Около 200 аварий произошло на дорогах Свердловской области за минувшие сутки на фоне сложных погодных условий. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Отмечается, что всего было зарегистрировано 197 ДТП, в шести авариях пострадали люди. По данным Госавтоинспекции, один человек погиб, восемь получили травмы.

«Осложнение дорожной обстановки связано с осложнением погодных условий: отрицательные температуры, снегопад, гололедица. Значительный рост количества ДТП обусловлен преждевременной заменой водителями зимних шин на летние», - подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция указала, что эксплуатация транспортных средств на летних шинах при гололедице и снеге недопустима.

Ранее под Уссурийском 25 автомобилей получили повреждения в аварии на заснеженной дороге Хабаровск - Владивосток.

