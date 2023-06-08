На Крымском мосту провели антитеррористические учения
Антитеррористические учения проходят на Крымском мосту. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, передает «Крым 24».
На время маневров движение транспорта по мосту приостановили. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу по окончании учений.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань», автотранспорт уже продолжил движение на Крымском мосту.
В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о закрытии Крымского моста из-за учений, проводимых в районе переправы, напоминает телеканал «360».
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