На Крымском мосту провели антитеррористические учения

На время маневров движение транспорта по мосту приостановили. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу по окончании учений.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань», автотранспорт уже продолжил движение на Крымском мосту.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о закрытии Крымского моста из-за учений, проводимых в районе переправы, напоминает телеканал «360».

