На Крымском мосту провели антитеррористические учения

Антитеррористические учения проходят на Крымском мосту. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, передает «Крым 24».

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На время маневров движение транспорта по мосту приостановили. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу по окончании учений.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань», автотранспорт уже продолжил движение на Крымском мосту.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о закрытии Крымского моста из-за учений, проводимых в районе переправы, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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